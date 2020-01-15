تعز: دعوة للتظاهر غدا الخميس تنديدًا بانقطاع رواتب الموظفين

دعا تكتل نقابات تعز، الأربعاء، كل الموظفين والموظفات والمواطنين في المحافظة للمشاركة في مسيرة حاشدة تنطلق غدًا الخميس احتجاجًا على انقطاع رواتب عدد من الجهات الحكومية بتعز.



وأضاف التكتل في بيان له – حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه - أن المسيرة تهدف إلى الانتصار للحقوق الإنسانية المنتهكة بعدم صرف مرتبات موظفي وعمال الوحدات الاقتصادية والسلطة المحلية في تعز.



وأشار البيان إلى أن هناك جهات عديدة لم يستلم موظفوها رواتبهم منذ أشهر، ومنها صندوق النظافة والتحسين، ومكاتب وزارات المياه، والكهرباء، والإدارة المحلية، المسالخ، أسمنت البرح، المهن التربوية والتعليمية؛ والمتعاقدين في كل مؤسسات الدولة وغيرها من الجهات الحكومية.



كما رحب التكتل بكل من له حقوق منتهكة بالإنضمام إلى المسيرة والتعبير عن مظلمته.. معتبرًا أن المسيرة تأتي تعبيرًا عن رفض كل ما يهدد الأمن الإنساني للموظفين والمواطنين في تعز.



وكان محافظ تعز نبيل شمسان قال أمس الثلاثاء خلال لقائه ممثلي عدد من النقابات بالمحافظة إن تأخير مرتبات الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم لشهر ديسمبر الماضي سببه الوضع الأمني في عدن؛ الأمر الذي أعاق نقل السيولة إلى تعز، وإن المشكلة في طريقها للحل خلال الأيام القليلة القادمة.

