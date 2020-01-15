شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــاجل .. السعودية تشهد الآن فاجعة مزلزلة تهز العالم قبل قليل .. والسعوديون يناشدون والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مدينة جازان السعودية جريمة وحشية، بعد أن تجرد 4 شبان من آدميتهم واغتصبوا فتاتين شقيقتين وقاموا بإحراق جثة أحدهما.

وتقول الروايات المتواترة، إن الفتاة تم الغدر بها مع أختها من قبل إحدى صديقاتهما أثناء ذهابهن لأداء اختبار قياس، والتي استدرجتهما لشقة، بها أربع شبان قاموا باغتصابها وحرقها بالأسيد حتى فارقت الحياة.

ووفق المصادر، فإن أحد هؤلاء المغتصبين هو خال صديقتها، بينما ترقد أختها في غيبوبة بعد أن تعرضت أيضًا للاعتداء.

ولم يصدر تأكيد رسمي حول الواقعة، لكن وكالة الأنباء السعوديةالرسمية نقلت على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازانقوله: "بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينةجازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين، وبمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل .. السعودية تشهد الآن فاجعة مزلزلة تهز العالم قبل قليل .. والسعوديون يناشدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.