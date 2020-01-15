شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : واشنطن تفاجئ الجميع وتعلن عن تنفيذها عملية استخباراتية وسط العاصمة صنعاء ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أن مكان العملية السرية التي اعلنت واشنطن أمس تنفيذها في اليمن لتصفية قيادي في الحرس الثوري الايراني، هي في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء، بالقرب من منطقة فج عطان.

وأوضحت المصادر أن انفجار عنيفا وقع في منزل بالقرب من منطقة عطان الساعة الرابعة فجرا يوم مقتل قاسم سليماني في بغداد.

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وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد ذكرت أمس أن الولايات المتحدة نفذت عملية سرية في اليمن استهدفت مسؤولا عسكريا إيرانيا الأسبوع الماضي، لكنها فشلت في قتله.

وأوضحت الصحيفة أن الغارة الجوية الفاشلة في اليمن كانت موجهة ضد عبد الرضا شهلاي المسؤول فيفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومنظم تمويل جماعة الحوثي ، التي تدعمها إيران.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أميركيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن الضربة نُفذت في نفس اليوم الذي قتلت فيه الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة في بغداد.

وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق بشأن الضربة الفاشلة في اليمن، والتي تحدثت عنها أول مرة صحيفة واشنطن بوست.