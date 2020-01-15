شمسان يؤكد حرصه على وصول اللجنة الوطنية إلى كافة الضحايا في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

أكد محافظ تعز، نبيل شمسان، حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم التسهيلات لوصول اعضاء وفريق اللجنة الوطنية الى كافة الضحايا في مناطق محافظة تعز والتحقيق في الانتهاكات التي طالتهم وتطالهم جراء الحرب.



واشاد شمسان بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان من خلال عملية التحقيق والرصد والتوثيق لكافة الانتهاكات التي طالت المدنيين في المحافظة.

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واشار محافظ تعز خلال لقائه ، اليوم ، اعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، الى ان الهدف المشترك بين السلطة المحلية في المحافظة واللجنة الوطنية للتحقيق هو كشف حقيقية الانتهاكات أياً كان مرتكبيها كونه يعد مدخل لانصاف الضحايا ومحاسبة الجناة..

من جهتها استعرضت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق إشراق المقطري إستيضاحات اللجنة حول عدد من المواضيع الآنية التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وماهية الاجراءات الحالية المتبعة من قبل السلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية في محاسبة الجناة والحد من تلك الانتهاكات.

كما تم خلال اللقاء بحضور وكيلا المحافظة عارف جامل والعميد عبدالكريم الصبري ،مناقشة الملاحظات الخاصة بالحقوق الصحية والغذائية والبيئية لنزلاء السجن المركزي بناء على زيارات وتقارير اللجنة الوطنية لإصلاحية السجن في تعز وإمكانية دعم ادارة السجن في تخيف معاناة السجناء.