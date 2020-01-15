شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب ولماذا اعتذرت عن نشرها...سر حذف فنانة عمانية شهيرة صورة السلطان قابوس من حسابها..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذفت الفنانة العمانية الشهيرة بثينة الرئيسي، صورة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، من حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الهجوم عليها من النشطاء الكويتيين، بسبب نشرها صورة “قابوس” برفقة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

واضطرت بثينة لحذف المنشور بسبب الهجوم عليها ووصف الصورة بالمستفزة للشعب الكويتي، كما قدمت اعتذارها للمجتمع الكويتي وهي تبكي، معتبرة أن ما أقدمت عليه هو خطأ فادح وغير مقصود.

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وأوضحت بثينة أن الصور التي تأتيها من متابعيها لا تقوم بمراجعتها، فتنشرها فورا عبر حسابها وهو ما اعتبرته خطأ كبيرا لا يمكن تكراره.