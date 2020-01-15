شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب ولماذا اعتذرت عن نشرها...سر حذف فنانة عمانية شهيرة صورة السلطان قابوس من حسابها..."شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حذفت الفنانة العمانية الشهيرة بثينة الرئيسي، صورة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، من حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الهجوم عليها من النشطاء الكويتيين، بسبب نشرها صورة “قابوس” برفقة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
واضطرت بثينة لحذف المنشور بسبب الهجوم عليها ووصف الصورة بالمستفزة للشعب الكويتي، كما قدمت اعتذارها للمجتمع الكويتي وهي تبكي، معتبرة أن ما أقدمت عليه هو خطأ فادح وغير مقصود.
جديد "الخليج 365"
وأوضحت بثينة أن الصور التي تأتيها من متابعيها لا تقوم بمراجعتها، فتنشرها فورا عبر حسابها وهو ما اعتبرته خطأ كبيرا لا يمكن تكراره.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق السبب ولماذا اعتذرت عن نشرها...سر حذف فنانة عمانية شهيرة صورة السلطان قابوس من حسابها..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.