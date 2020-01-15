شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مخرج مصري متهم بفضائح جنسية يكشف عن مفاجأة غير متوقعة ستحصل في القريب العاجل في السعودية..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألمح أشهر مخرج مصري متهم بفضائح جنسية إلى مفاجأة بشأن السعودية التي تشهد موجة غير مسبوقة من الانفتاح في ظل رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان.

وقال المخرج المصري خالد يوسف، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية: "أعتقد أن الوقت أصبح مناسبًا تمامًا الآن لإنشاء أكاديمية متخصصة في مجال الفنون في المملكة، لا سيما مع ما تشهده من نهضة وانفتاح على العالم".

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وأضاف "يوسف": أن "السينما في السعودية سيكون لها شأن كبير، لا سيما إذا تم توجيهها الوجهة الصحيحة عن طريق خطط يستعان فيها بخبرات عالمية، علاوة على إبرامها شراكات فنية مع دول أخرى".

وتوقع أن تحقق السينما السعودية من الذيوع والانتشار والنجاح مثل ما حققه الطرب السعودي، الذي احتل مكانة مميزة في الغناء على المستوى العربي.

واختتم خالد يوسف، الهارب من مصر بسبب فيديوهات إباحية وجنسية، بأنه "مستعد لإخراج فيلم سعودي، أو تصوير فيلم مصري في مناطق تاريخية في المملكة".