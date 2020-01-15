شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مرعب ميليشيات المجلس الانتقالي يفاجئ الجميع ويصل العاصمة عدن ...لن تصدق ماحدث عندما حاول دخول قصر المعاشيق..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، دخول قائد في الحماية الرئاسية إلى قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي الجنوبي المرابطة في أحد مداخل قصر معاشيق الرئاسي بعدن، منعت، أمس الأحد، أركان اللواء حماية رئاسية، العقيد فضل الداعري الردفاني، من دخول القصر الرئاسي وهددوه بالقتل.



ويأتي ذلك بعد أيام من إبرام اتفاق تفصيلي بين الحكومة والانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض المبرم قبل شهرين بين الجانبين. جديد "الخليج 365" Advertisements

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