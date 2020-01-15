شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في ضربة موجعة للمليشيات الحوثية...مقتل اكبر خبير إيراني في اليمن ...ومحمد العرب يكشف تفاصيل خطيرة عن العملية والجهة المنفذة ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل أحد اكبر خبراء ايران في اليمن قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء بين طوَّق صنعاء وصرواح وجثته مازالت في منطقة اشتباكات.

وأعلن مراسل العربية والحدث محمد العرب في تغريدة عاجلة قبل قليل مقتل مصطفى محمد ميرزائي أحد خبراء الحرس الثوري في #اليمن بين طوَّق صنعاء وصرواح وجثته مازالت في منطقة اشتباكات .

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