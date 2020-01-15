شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي يصعق عمه عبد الكريم الحوثي وزير الداخليه ويشرف بنفسه على حملة اعتقالات لضباط بارزين والسبب ..خطف فتيات وادارة بيوت دعاره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/15 الساعة 04:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

زجت ميليشيا الحوثي بعشرات الضباط في سجون سرية داخل العاصمة صنعاء بتهمة الابتزاز والتستر على شبكات دعارة في العاصمة صنعاء.

وبحسب المشهد اليمني فان مصادر مطلعة اكدت اليوم الابعاء ان عشرات الضباط يقومون بعملية التستر والابتزاز لتلك الشبكات التي تستقطب الفتيات لممارسة الرذيلة.

واشار المصدر الى ان بعض الضباط تم اطلاق سراحهم بعد تدخل قيادات رفيعة لاطلاق سراحهم بينما لايزل بقية الضباط ممن ليس لهم وساطات في سجون سرية تابعة للبحث الجنائي.



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