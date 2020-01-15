شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام وخطير..تنبيه عاجل للمواطنين في هذه الأماكن بإخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل بأقصى سرعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي الشوافي على موقع “تليجرام” ان اليمن تتأثر حاليا بكتلة هوائية باردة بدات مساء السبت الماضي، ومتوقع اليومين القادمين من الاربعاء 15 يناير 2020 تشتد الحالة قليلاً عن الأيام الماضية على بعض المناطق عن ما هي عليه حالياً “.

وتوقع الشوافي السبت القادم حتى منتصف الأسبوع القادم (الاثنين 20 يناير 2020) تحسن تدريجي طفيف في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق، تنكسر شدتها عن ما هي عليه بعد ذلك نحتاج الى تحديث البيانات.

ونبه الفلكي الشوافي المواطنين إلى الاحتماء من الأجواء الباردة و الشديدة البرودة وخصوصا الأطفال و كبار السن و العاملين في الأماكن المكشوفة ليلاً .

وحذر المزارعين لأخذ الحيطة و الحذر في المرتفعات و الهضاب الداخلية بشكل عام خصوصا أن هناك تباين كبير في درجات الحرارة من منطقة الى آخرى , فمثلا في المكلا الصغرى بحدود 17 درجة بينما في هضبة حضرموت مناطق واسعة متوقع أن تكون مابين 2 إلى 4 درجات مئوية لذلك الصقيع متوقع على معظم المناطق في المرتفعات والهضاب الداخلية ولا يستبعد إلا على المناطق الساحلية سواء الشرقية و الجنوبية و الغربية و السهول القريبة منها.