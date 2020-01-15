شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : مسلحين من مليشيا الاخوان المسلمين يطردون محافظ تعز بعد اقتحام مكتبة وتحطيم الاثاث والنوافذ وتهديده بالتصفيه الجسديه !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/15 الساعة 04:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر محلية ان مسلحين محسوبين على جماعة الاخوان المسلمين في اليمن واقدموا على اقتحام مقر محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان وقاموا بتكسير النوافذ والابواب بتواطئ من الشرطة العسكرية المكلفة بحماية مكتب المحافظ المؤقت في شركة النفط بمدينة تعز.

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وقالت المصادر ان محافظ تعز غادر المدينة اليوم الاربعاء بعد اقتحام مسلحي الاخوان لمقر عمله باتجاه مدينة التربة حاضنة الحجرية جنوب تعز.

واشارت المصادر ان المسلحين قاموا باقتحام مقر المحافظ وتحطيم اثاث المكتب بحجة عدم صرف مستحقات الجرحى المحتجزه من قبل وزير المالية .

يذكر ان محافظ تعز تعرض خلال الاسبوعين الماضيين لمحاولتي اغتيال بمدينة تعز ونجا منهما.

