شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق شبوة بين الشرعية والانتقالي "ابرز البنود التي وضعتها السعودية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 1- ثلاث كتائب من الجيش الوطني والتي قدمت إلى شبوة من مأرب في أغسطس الماضي عاد جزء منها خلال اليومين الماضيين الى موقعها بمارب والمتبقي منها سيعود خلال الساعات القادمة.
2- عودة جنود النخبة وضباطها كجزء من قوات الأمن بالمحافظة وترقيم من لم يتم ترقيمة كجنود تابعين لوزارة الداخلية.
3- سيشرف على قوات الأمن والجيش اللجنة الأمنية بالمحافظة والمكونة من 6 أعضاء وهما المحافظ ومدير الامن العام وقائد المحور ومدير البحث الجنائي ورئيس جهاز الامن السياسي ورئيس جهاز الامن القومي .
4- الرواتب 60 الف ريال يمني للجندي + الف ريال سعودي يصرف من التحالف يمر عبر اللجنة الأمنية ويسقط الالف بعد ان ينهي التحالف مهامة في اليمن ويستمر ال60 الف ريال يمني .
5- القوات الخاصة + الامن العام + النخبة تتبع وزارة الداخلية مهامها تأمين المدن والاسواق بعموم مديريات المحافظة .
6- الجيش يتولى تأمين المنشآت الحيوية بالمحافظة وحمايتها والاشراف عليها وتأمين خطوط الطرقات بالمحافظة.
7- كل القوات التي قبل أحداث اغسطس ستعود لأماكنها باستثناء قوات الأمن والتي سيتم دمجها مع بعضها وتوزيعها على مدن المحافظة.
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