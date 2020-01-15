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عدن - ياسمين التهامي - "صورة " لسبب لايصدق ... شاب ينتقم من خطيبته بقطع هذا العضو الحساس منها

تنتظر الشابة "أليسون دانييلكو" إجراء عملية جراحية تجميلية بعد قيام خطيبها السابق بقطع طرف أنفها، بعدما حاولت إنهاء علاقتهم سوياً، ما دفعه إلى الاعتداء عليها بعدما تملكه الغضب والغيرة.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما: "إن الغضب قد تملك خطيبي السابق، عندما حاولت إنهاء علاقتنا سويًا، لقد كان يشعر بالغيرة"، بحسب ما نشرت صحيفة (ذا مترو) البريطانية.

وكان خطيبها والذي يدعى "نيك جراتول" ويبلغ من العمر 30 عامًا، يرفض أن يتركها أو تنتهي علاقتهما ما، مما دفعه للقيام بمحاصرتها داخل الحمام والاعتداء عليها، ومن ثم قام بأكل أنفها وضرب رأسها في المرحاض.

جديد اب برس :

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