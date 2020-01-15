شكرا لمتابعة خبر عن اعلامي شهير من المملكة يعترف بمارسة الفاحشة مع حسناء مغربية في الفندق والاخيرة تبتزه بمقطع إباحي وصور فاضحة وتطالبه بدفع نصف مليون دولار..شاهد ردة فعله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلامي شهير من المملكة يعترف بمارسة الفاحشة مع حسناء مغربية في الفندق والاخيرة تبتزه بمقطع إباحي وصور فاضحة وتطالبه بدفع نصف مليون دولار..شاهد ردة فعله

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كانت هذه تفاصيل خبر اعلامي شهير من المملكة يعترف بمارسة الفاحشة مع حسناء مغربية في الفندق والاخيرة تبتزه بمقطع إباحي وصور فاضحة وتطالبه بدفع نصف مليون دولار..شاهد ردة فعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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