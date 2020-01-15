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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة: القوات السعودية تباغت الجميع وتقصم ظهر الزبيدي وتجبره على الاستسلام الكامل..والجنوبيين غاضبون ويصفون الزبيدي بأنه مخادع وجبان

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