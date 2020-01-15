شكرا لقرائتكم خبر عن وزير في الحكومة الشرعية يكشف عن تاريخي انتظره اليمنيون طويلا..لن تصدق بأن هذا في اليمن..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر وزير الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية نايف البكري، صور من حدث هام طال انتظاره. جديد "الخليج 365" Advertisements ووفقا لمتابعة ""الخليج 365"" نشر الوزير عدد من الصور لبداية استعادة النشاط الرسمي لكرة القدم تمهيدًا لعودة الدوري المتوقف منذ سنوات. وقال في تعليقه عليها: "سعينا مع اتحاد كرة القدم لعودة النشاط الرسمي عبر الدوري التنشيطي الذي أقر بمشاركة 34 فريقاً من فرق الدرجتين الأولى والثانية المصنفة". وأضاف: "ها هي مدينة سيئون تستقبل أندية الجمهورية لإستكمال منافسات المرحلة الثانية". وعلق ناشطون على الصور وقالوا بأنها تظهر إصرارا كبيرا على إعادة روح الحياة الجميلة للبلاد وظهرت وكأنها ليست في اليمن. كما علق عليها الباحث السياسي اليمني البراء شيبان بقوله: "‏إذا الشعب يوماً أراد الحياة... وهذا شعب يريد الحياة".

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