عاجل : في خطوة افرحت الشعب اليمني ...الشرعية تتحرك أخيرا وتقلب الطاولة على حافظ معياد وتتخذ قرار مفاجئ وسريع..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - أقرت الحكومة الشرعية ممثلة بالمجلس الاقتصادي الأعلى نقل آليات تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية الى المجلس الاقتصادي الأعلى. جاء ذلك في اجتماع للمجلس أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رئيس المحلس الدكتور معين عبدالملك. جديد "الخليج 365" Advertisements وكلف المجلس وفقا لمتابعة "أحداث نت"، وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون بدراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى ‎اليمن. ويعتبر القرار ضربة موجعة لرئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد والذي سيطر في الفترة الماضية على مراجعة أوراق الشركات المستوردة للنفط من الخارج. وجاء قرار الحكومة عقب موجة من الاتهامات وجهت لحافظ معياد باستغلال صلاحياته في صفقات فساد مشبوهة مع تجار النفط.

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