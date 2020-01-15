شاهد بالفيديو ...ترامب يتجاوز كل الخطوط ويصف سليماني بـ "ابن عاهرة"..."فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائد فيلق القدس الإيرانيقاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي بأنه ابن عاهرة وإرهابي رقم واحد في العالم وذلك في تجمع لمؤيديه مساء أمس.
ترامب استغل فرصة وجود عدد كبير من مؤيديه في التجمع بمدينة ميلووكي بولاية وسكنسون وسط غرب الولايات المتحدة ليدافع عن قراره قتل سليماني.
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وقال ترامب وسط تصفيق حاد وهتافات مؤيدة:“هذا الرجل كان ملك المتفجرات التي يتم زرعها على الطرق…نسبة كبيرة من الذين أصيبوا بهذه المتفجرات هم الآن بدون أرجل او أيدي بسبب ابن العاهرة هذا… أنه الإرهابي رقم واحد في لعالم.“
وتحدث ترامب في التجمع في نفس الوقت الذي بدأ فيه الحزب الديمقراطي بمناقشة إجراءات عزل الرئيس الأمريكي.
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