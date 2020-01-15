عـــاجل .. مقتل نانسي عجرم امام عائلتها بعد مقتل سوري في منزلها - (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تلقت عائلة الفنانة نانسي عجرم تهديدات صريحة بالقتل على خلفية مقتل سوري في منزلها.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لشخص قال إنه من ضيعة وعائلة تؤمن بالثأر ولن تتنازل عن حقها.

وقال “وسيم زكور” الذي ظهر في الفيديو إنه يجب الانتقام من فادي الهاشم عبر قتل زوجته، نانسي عجرم، أو واحدة من بناته.

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