شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن ضحايا الحرم المكي...توجيه من الديوان الملكي يعقبه تحركات سعودية عاجلة ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت السلطات السعودية، امس الثلاثاء، إجراء جديدا بشأن ضحايا "رافعة الحرم" التي وقعت داخل الحرم المكي قبل عدة سنوات.

وسلم سفير خادم الحرمين لدى ماليزيا، محمود قطان، 10 شيكات خاصة بتعويضات أسر الضحايا والمصابين من ماليزيا في حادثة سقوط الرافعة في الحرم.

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وأكد السفير السعودي بحسب صحف محلية، أنه تم تسليم الشيكات في المجمع الإسلامي ببوتراجايا، حيث تم تسليم 7 شيكات لورثة الراحلين و3 أخرى للمصابين.

وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية المصرية عن تسلمها 27 شيكًا لقاء التعويضات المستحقة للمصابين في الحادثة ذاتها.

يذكر أن حادثة سقوط رافعة في الحرم وقعت في يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2015، وذلك في مشروع توسعة المسجد الحرام؛ حيث خلّفت أكثر من 111 قتيـلاً ونحو 238 جـريحاً.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن حينها عن صرف مليون ريال لذوي الضحايا الذين سقطوا في الحادثة، و500 ألف ريال للمصابين.