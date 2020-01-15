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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق بأن هذا في اليمن ... صور لحدث تاريخي انتظره اليمنيون طويلا

نشر وزير الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية نايف البكري، صور من حدث هام طال انتظاره. ووفقا لمتابعة "أحداث نت" نشر الوزير عدد من الصور لبداية استعادة النشاط الرسمي لكرة القدم تمهيدًا لعودة الدوري المتوقف منذ سنوات. جديد اب برس : Advertisements وقال في تعليقه عليها: "سعينا مع اتحاد كرة القدم لعودة النشاط الرسمي عبر الدوري التنشيطي الذي أقر بمشاركة 34 فريقاً من فرق الدرجتين الأولى والثانية المصنفة". وأضاف: "ها هي مدينة سيئون تستقبل أندية الجمهورية لإستكمال منافسات المرحلة الثانية". وعلق ناشطون على الصور وقالوا بأنها تظهر إصرارا كبيرا على إعادة روح الحياة الجميلة للبلاد وظهرت وكأنها ليست في اليمن. كما علق عليها الباحث السياسي اليمني البراء شيبان بقوله: "‏إذا الشعب يوماً أراد الحياة... وهذا شعب يريد الحياة". بداية استعادة النشاط الرسمي لكرة القدم تمهيدًا لعودة دورينا المتوقف منذ سنوات. سعينا مع اتحاد كرة القدم لعودة النشاط الرسمي عبر الدوري التنشيطي الذي أقر بمشاركة 34فريقاً من فرق الدرجتين الأولى والثانية المصنفة ها هي مدينةسيئون تستقبل أنديةالجمهورية لإستكمال منافسات المرحلةالثانية pic.twitter.com/179QBVd8q8 — نايف البكري (@naife_albakry) بداية استعادة النشاط الرسمي لكرة القدم تمهيدًا لعودة دورينا المتوقف منذ سنوات.

سعينا مع اتحاد كرة القدم لعودة النشاط الرسمي عبر الدوري التنشيطي الذي أقر بمشاركة 34فريقاً من فرق الدرجتين الأولى والثانية المصنفة

ها هي مدينةسيئون تستقبل أنديةالجمهورية لإستكمال منافسات المرحلةالثانية pic.twitter.com/179QBVd8q8 — نايف البكري (@naife_albakry) January 14, 2020

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