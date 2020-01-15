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عدن - ياسمين التهامي - سلطان عمان الجديد يفاجئ الجميع بهذا الموقف تجاه هذه الحركة الاسلامية الكبيرة

استقبل سلطان عُمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لتقديم العزاء فى وفاة السلطان قابوس.

جاء هذا بعد تغريدة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حاول من خلالها التقرب للشعب العماني وسلطانه الجديد عندما كتب تغريدة تعزية يوم أمس.

جديد اب برس :

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وأرفق “نتنياهو” في تغريدته صورة تجمعه بالسلطان الراحل في العاصمة مسقط.

ووصل “هنية” إلى عمان اليوم الأحد على رأس وفد من قيادة حركة حماس، لتقديم واجب العزاء.

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد مساء الجمعة الماضي عن عمر يناهز 80 عامًا.