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عدن - ياسمين التهامي - هذه الصور والعبارات عليها؟ ... أبناء محافظة جنوبية يصحون على لوحة عملاقة

تفاجأ أبناء محافظة الضالع جنوب اليمن بلوحة عملاقة على مدخل مدينة الضالع في سوق سناح الشهير وفيها صور قيادات جنوبية بارزة . وفي اللوحة العملاقة ظهرت صور رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن شلال شايع وقائد الحزام الأمني أحمد قايد القبة وكتبت عبارات قياداتنا الأبطال بكم نفتخر و يلف الصور علم ما يسمونه الجنوب. جديد اب برس : Advertisements

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