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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة في مصيرها بعد رحيله ؟ ... تفاصيل صادمة عن ثروة السلطان قابوس

في حين تؤكد الوقائع أن "السلطان قابوس" يعد صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب والثالث على مستوى العالم، حيث بلغت مدة حكمه خمسين عامًا.

وعلى امتداد حياته الحافلة بالمنجزات في سلطنة عمان فقد سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، تساؤلًا حول مصير ثروة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي يصنف على أنه أحد أغنى حكام العالم.

جديد اب برس :

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وقالت مصادر مطلعة: إن "ثروة السلطان الراحل ستقسم نصفين؛ حيث سيؤول نصفها لخزينة الدولة والنصف الآخر للورثة الشرعيين"؛ وفقًا لموقع "وطن العماني".

وأشارت المصادر إلى أن ثروة "السلطان قابوس" كلها في السلطنة وليس لديه أي ممتلكات بالخارج سوى عدة منازل في أوروبا ومن ضمنها العاصمة الألمانية برلين.

وسبق أن وضع السلطان قابوس بن سعيد، في عام 2015 على قائمة أغنى الملوك والأمراء حول العالم بحسب تصنيف مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية.

وبحسب ما هو معلن حينها يملك سلطان عمان ثروة قدرتها "فوربس" بـ700 مليون دولار عام 2011، وهي ترجع لعائدات النفط والغاز في البلاد.