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عدن - ياسمين التهامي - بخصوص ولي العهد ...الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا



صدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً اليوم بإنابة سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة فيما يلي نصه: نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الأثنين الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1441هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث عشر من شهر يناير عام 2020م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفرنا خارج المملكة. جديد اب برس : Advertisements والله ولي التوفيق. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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