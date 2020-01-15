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عدن - ياسمين التهامي - فيديو...نهاية غير متوقعه لـ عملية تهريب فهود يمنية إلى السعودية

كشفت السلطات الأمنية في السعودية حيلة استخدمها مهربون لتهريب فهود يمنية إلى المملكة، بطريقة غير شرعية.

تمكنت الجهات الأمنية شرق منطقة جازان، من ضبط عدد من المهربين المجهولين، حاولوا تهريب عدد من نمور الشيتا عبر مناطق وعرة قادمين بها من اليمن سيرا على الأقدام، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

جديد اب برس :

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية قامت بتفتيش المهربين وعثرت بحوزتهم على الفهود التي كانت مخبأة داخل أكياس حملوها على ظهورهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الفهود أثناء تحركها داخل أحد مراكز الضبط الأمني بعد إخراجها من الأكياس.

ونمور الشيتا من أفضل الحيوانات المفترسة التي يتم ترويضها وتصبح أليفة بعد تدريبها بطريقة خاصة وعمل برامج ترويض محددة لتصبح أليفة ومتعايشة مع البشر، على الرغم من شراستها في حياتها الطبيعية بالغابات.

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