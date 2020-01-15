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عدن - ياسمين التهامي - "الاسم+الصورة" بعد تورطه بعمليات تهريب أسلحة للحوثيين ... إقالة مدير أمن محافظة جنوبية



كشفت مصادر خاصة عن الاسباب الحقيقية وراء أصدار مدير أمن لحج المقال العميد صالح السيد قراراً قضى بتغيير مدير أمن الحد في يافع واستبدال كافة أفراد أمن الحد بآخرين.

وأكدت المصادر لمحرر “عدن نيوز” أن قرار السيد بتغيير مدير امن الحد جاء بعد تسريب معلومات عن فضيحة بيع أسلحة منهوبة من عدن لمليشيات الحوثي.

وقالت المصادر التي فضلت عد الافصحاح عن هويتها ان الاسلحة الثقيلة التي نهبتها قيادات تتبع المجلس الانتقالي من العاصمة المؤقتة عدن وسحبتها إلى معسكرات تتبعها بعد احداث اغسطس تم بيعها عبر منفذ الحمراء بمنطقه الحد المحاديه لمحافظة البيضاء.

وأشارت المصادر إلى ان هذه الاسلحة بيعت للقيادي الحوثي ابو هاشم الريامي الذي اشتهر بقيادته لنقطة عسكرية في محافظة البيضاء عُرفت بنقطة “أبو هاشم” قبل أن تكلفه المليشيات الحوثية مطلع 2019 مشرفاً أمنياً على مديرية ذي ناعم.

وكان السيد قد أصدر قرارا يوم أمس الثلاثاء الموافق 14يناير 2020 قضى بتغيير مدير أمن الحد وجميع الجنود واستبدالهم بجنود من أدارة امن المحافظة على خلفية زعمهم هروب سجناء من سجن إدارة أمن الحد... جديد اب برس : Advertisements

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