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عدن - ياسمين التهامي - بأغنية للفنان محمد عبده ... ماريا قحطان تشعل مهرجان في جدة "شاهد"



تألقت الفنانة اليمنية ماريا قحطان في مهرجان أنغاني بمدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية السعودية بعد أدائها أغنية للفنان محمد عبده.

وغنت الفنانة "مثل صبية" التي أداها الفنان السعودي محمد عبده، وحظيت باعجاب وتصفيق حار من قبل الحاضرين في المهرجان



جديد اب برس :

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وقال الإعلامي السعودي ووكيل برامج تدريبية متخصصة في الإعلام والتطوير الإداري، منصور الخميس في حسابه على "تويتر" إن "الطفلة اليمنية ماريا قحطان تتألق في حفلة جدة بأغنية محمد عبده.

يشار إلى أن مهرجان "انغامي جدة" متنوع الفعاليات والأنشطة، ويتضمن عروض حية متنوعة تقدم على مسرح أنغامي الترفيهي، مثل العروض الفلكلورية التراثية ومنطقة مطاعم ومأكولات ومقاهي، وجلسات طرب.