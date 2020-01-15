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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" على الهواء مباشرة ... فضيحة قناة الغد المشرق

وقعت قناة “الغد المشرق” المدعومة من #الامارات، في فضيحة بنشرها صوراً قالت إنها من منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وبثت القناة خلال برنامج “بين السطور” صوراً لمبالغ كبيرة بالدولار الأمريكي، أفادت بأنها عثرت عليها في منزل الميسري بعدن عقب التقاط مكالمة هاتفية، تضمنت معلومات عن وجود 70 مليون دولار في المنزل، ليتضح فيما بعد أن تلك الصور من نيجيريا وليست من عدن.

جديد اب برس :

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ووجه البرنامج اتهامات للميسري بالانقلاب على الرئيس هادي، وإدارة حرب ضد التحالف، في محاولة من القناة ومن الممول لها، لتشويه سمعة الميسري الذي يدافع بشراسة عن الشرعية وسيادة اليمن ووحدة اراضيه.

وحسب مراقبين، فإن لجوء القناة إلى الفبركة وضعها في موقف محرج، باعتباره أداءً ينم عن ضعف في الجهاز الإعلامي التابع للانتقالي، وتزوير مفضوح للحقائق.