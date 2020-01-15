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صنعاء - ياسمين الخيامي - ابناء حضرموت يوجهون ضربة موجعة ومؤلمة لأبناء هذه المحافظة الشمالية جعلتهم يذرفون الدموع من شدة القهر وصنعاء تتوعد بالانتقام ( صورة )

تمكن فريق شعب حضرموت من تحقيق القوز على فريق اتحاد اب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت على ملعب سيئون الأولمبي لحساب الجولة الثانية من نهائيات تنشيطي كرة القدم لاندية الدرجتين الأولى والثانية.

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