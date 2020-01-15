شاهد.. الفتاة السعودية مدمنة الجنس "هند القحطاني" تعود وتنشر فيديو “جريء” وصفه متابعون بـ”قليل حياء”!

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عدن - ياسمين التهامي - أثار فيديو نشرته الناشطة السعودية المقيمة في أمريكا هند القحطاني جدلًا كبيرًا بين السعوديين، بعد حديثها عن أنّها لن تتزوج من رجل عربي وأنها تريد رجل أمريكي.

وقالت “القحطاني” في الفيديو: “أنا عربي ماني متجوزة .. أنا أبغى أمريكي، مو علشان الشكل، أشقر ومز وبعيون ملونة، أهم شي يكون إنسان مسؤول طيب شكله مقبول، عنده وظيفة عنده عمل مش عاطل عن العمل”.

ورآى مغرّدون في حديث هند القحطاني خروجاً عن “الحياء” وأنّها تريد إظهار أنها مرغوب فيها، وتتعمد استفزاز أهل المملكة بتصريحاتها الجريئة.

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ومؤخراً، كشفت هند القحطاني، عن تعرضها لموقف مع مدير أعمالها السابق قررت على إثره وقف تعاملها معه، وذلك بعد أن حاول إجبارها على فعل فاضح وراء الكواليس.

وقالت القحطاني عبر حسابها على“إنستغرام“ :“عرفت أنه قذر ودنيء النفس“ .

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