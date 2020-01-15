مصادر خاصة تكشف لـ"اليمن العربي" أبرز أحداث تعز خلال 48 ساعة وفشل الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، أبرز الأحداث خلال 48 ساعة الماضية الت تعكس فشل الإخوان.



وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن حصيلة الإصابات بسبب الإنفلات الأمني وصل إلى عشرة قتلى وأربعة جرحى.

كما شهدت المحافظة نهب بنك الأهلي من قبل عصابة تتبع قيادة المحور العسكري.

كما تم تفجير إطارات سيارة مواطن بالرصاص من قبل مسلحين في الحصب بتهمة أنه سبقهم في السير.

وسقط قتيل أثناء اقتحام مسلحين صالة أفراح في تعز.

وأجبر مسلحون النساء المشاركات في الفرح على التفتيش وهتك حجابهن ومشاهدة وجوههن عند مغادرة القاعة حسبا لفرار العريس بزي امرأة.

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-كما سقط قتل مصاب داخل مستشفى الثورة على خلفية الاقتتال على ارضية من قبل محسوبين على الجيش.

كما أنذر وتوتر باقتتال في حي الثورة بين مسلحين راغبين بتقديم خدمات حماية مستشفى الثورة عقب سحب قائد الشرطة العسكرية الجديد حراسة مستشفى الثورة السابقة.

ورفض اللواء الخامس إخلاء كلية الطب للعام الثالث، وسط أنباء عن مطالبة اللواء بثلاثين مليون كشرط للاخلاء، رغم تصرف قيادته ونهب منقولات ومعدات مقاولات ومواد بناء كانت مجهزة للكلية تقدر بأكثر من اثنين مليار ريال.

ويذكر بأن الجبهة الوحيدة التي يقاتل فيها اللواء الخامس حرس رئاسي اصغر من مساحة الكلية التي يسيطر عليها وتسمى جبهة الخندق.

وشهدت المحافظة ووقفة احتجاجية لطلاب كلية الطب ضد حرمانهم من التعليم وتشريدهم في قاعات غير مجهزة لدراسة الطب واستخدم كليتهم وقاعاتها ثكنة عسكرية بدون ضرورة.

ووجهت عمادة كلية الطب مذكرات الى قيادة المحور تحذر من كارثة وشيكة وهي الغاء الاعتماد المالي المخصص لتأثيث الكلية واستكمال تجهيزها، وقيادة المحور تتجاهل المذكرة.

حيث تم صرف المبلغ للمقاول من البرنامج السعودي لاستكمال تاثيث الكلية وسوف يتم الغاء المنحة اذا لم يتم اخلاء المبنى وتسليمه للعمادة وتمكين المقاول.