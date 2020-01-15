شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. مساع إخوانية لتحويل سينما سبأ بتعز إلى محل تجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 الخليج 365 - علي كامل: كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بأن مساع إخوانية تحاول تحويل سينما سبأ إلى محل تجاري.

وبحسب مصادر "الخليج 365"، طالب ناشطون الجهات المختصة بالمحافظة ممثلة بالمحافظ نبيل شمسان بمنع البسط على السينما. Advertisements وقالت مصادر مقربة من مكتب الثقافة بتعز بأن هناك مساع لتحويل إحدى السينمات في تعز الى محل تجاري. وأشار إلى أن مساع حزبية للإخوان في تعز لتحويل سينما سبأ الى مركز لبيع العسل. وبين أن جهات كثيرة تعترض تحويل السينما في تعز الى محل تجاري.

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