القوات الجنوبية بالضالع تبتلع زحوفات الحوثيين بالفاخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الضالع - الخليج 365

شهدت جبهة الفاخر بمحافظة الضالع تصعيدات ميدانية كبيرة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الجنوبية و مسلحي الحوثي امتدت إلى ساعات الضهيرة ذروتها حسب إحاطات المصادر الميدانية.



و قال مصدر قيادي قيادي في كتيبة الشهيد القائد "بكيل السيلة" التابعة لألوية المقاومة الجنوبية بان القوات الجنوبية كسرت زحفا حوثيا عنيفا في محيط منطقة مرخزة و لكمة عثمان و حبيل الكلب بالفاخر بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة و مضادات الطيران و الدروع.

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و في تفاصيل حصرية كشف مصدر قيادي للمركز الإعلامي لجبهة الضالع جانبا من أحداث المواجهات الأخيرة بين القوات الجنوبية و مسلحي الحوثي بأطراف مدينة الفاخر الشرقية منوها ان المليشيات الحوثية شنت زحفا عنيفا على مواقع القوات الجنوبية الواقعة في نسق الجبهة الأول مع ساعات المساء الأولى تم كسره بعد ساعات من الإشتباك المتبادل.

و في سياق متصل استهدفت المدفعية الجنوبية آلية حربية مساء الأمس الإثنين في أطراف بلدة صبيرة بقعطبة كانت في طريقها لتعزيز التحصينات المليشياوية المتقدمة هناك.

و تخوض القوات الجنوبية متمثلة بالحزام الأمني و ألوية المقاومة الجنوبية و الصاعقة و ألوية الجيش و تشكيلات المقاومة المسلحة بقيادة القائد العام لجبهة الضالع العقيد "أحمد القبة" معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في أربعة محاور قتالية بالضالع منذ قرابة تسعة أشهر.