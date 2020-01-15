الأرصاد يعلن عن نشرة الانذار المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 عدن - الخليج 365 أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة الانذار المتوقعة خلال ال 24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.

وقال المركز، "تأثيرات امتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد تصل إلى أجزاء واسعة من بلادنا خاصة المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية مصحوبة بكتله هوائية الشديدة البرودة جدا والجفاف". Advertisements وتوقع المركز الوطني للأرصاد، ان يسود طقس شتوي جاف شديد البرودة جدا مع احتمالية تكون الصقيع على المرتفعات الجبلية خاصة على محافظات (صعده ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء واجزاء من اب والضالع وجبال لحج وأبين وشبوة ) وبارد على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية وبشده الأخوة المواطنين، قاطني المحافظات الأنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من موجة البرد الشديدة جدا أثناء المساء والصباح الباكر. وأهاب بالجهات الرسمية ذات العلاقات وكلا حسب اختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة من التأثيرات المتوقعة لموجة البرد تلك ومتابعة النشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد والتفاعل معها حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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