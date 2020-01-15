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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر امرأة في إب تدافع عن منزلها وتنجح في إخراج نساء حوثيات مدججات بالسلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
إب - الخليج 365
تمكنت امرأة في إحدى البلدات بمحافظة إب من إخراج نساء حوثيات مدججات بالسلاح اقتحمن منزلها شرق المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن إمرأة في مديرية الشعر نجحت في إخراج عدد من النساء الحوثيات واللاتي يطلق عليهن بـ"الزينبيات" بعد أن اقتحمن منزلها في قرية روحان بعزلة الأملوك شرق محافظة إب.
وأضافت المصادر أن المرأة أطلقت النار على الحوثيات واللاتي كن معززات بمسلحين من مليشيا الحوثي خارج المنزل، بعد أن تمترست المرأة في إحدى غرف منزلها وأطلقت وابل من الرصاص على الحوثيات اللاتي أصبن بالذعر ولذن بالفرار في الوقت الذي لم يكن يدور بخلدهن أنهن سوف يلقين مقاومة مسلحة.
وطاردت المرأة عناصر من نساء مليشيا الحوثي من داخل منزلها بعد أن خرجت حملة حوثية إلى قرية روحان وهدفت لإقتحام المنزل وخطف زوج المرأة والذي يدعى "حميد الغزالي" حيث بينه وبين أحد أقاربه خلافات حول أراضي جعلته يستعين بمليشيا الحوثي للإستقواء بهم وتنفيذ رغباته.
وتبرز هذه المقاومة المجتمعية مدى الرفض الشعبي الواسع لمليشيا الحوثي في مختلف مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بقوة السلاح.
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