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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلافات قيادات الحوثي تتصاعد.. مقتل وجرح عناصر حوثية عقب اشتباكات بإب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
إب - الخليج 365
قتل وجرح عناصر من مليشيا الحوثي عقب اشتباكات جرت بين قياديين ومرافقيهما بأحد أسواق محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن "اشتباكات اندلعت بين مرافقي القيادي الحوثي "على عبدالله الوشلي" المعين مدير أمن مدينة القاعدة وبين مرافقي المشرف الحوثي بمديرية ذي السفال في سوق القات بمفرق ذي السفال جنوب محافظة إب وسقوط جرحى من طرفي المواجهات".
وأضافت، بأن تبادلا إطلاق النار وقع بكثافة وسط السوق مما أدى لحالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين الذين تركوا السوق وفروا من المكان بصورة مرعبة، وإصابة بالغة لنجل مدير أمن القاعدة، والذي نقل لمركز أطباء بلا حدود ومن ثم نقل لمدينة إب نتيجة خطورة إصابته.
وبحسب المصادر، فإن المدعو "أحمد الوشلي" نجل القيادي الحوثي "على عبدالله الوشلي" مصاب بطلقات نارية نقلته للعناية المركزة ووضعه الصحي في خطر.
وتعود الخلافات بين القيادي الحوثي الوشلي ومشرف المليشيا حول النفوذ والجبايات ونقاط يتم فيها جمع إتاوات مالية تعود لصالح تلك القيادات التي وصل الخلاف لديها حد الإشتباكات المسلحة وسقوط جرحى من الطرفين
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