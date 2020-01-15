مقتل وإصابة شابين برصاص عناصر حوثية في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

إب - الخليج 365

لقي شاب حتفه برصاص مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن ، في ظل انتهاكات وجرائم حوثية بمختلف مديريات المحافظة.



مصادر محلية أفادت أن شاب عشريني قتل وأصيب أخيه برصاص عناصر من مليشيا الحوثي الإنقلابية بمديرية المشنة بمدينة إب.

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وأضافت المصادر أن مسلحين حوثيين من أسرة بيت "المتوكل" المحسوبين على مليشيا الحوثي ويدعى أحد الجناة "عباس المتوكل"، أقدموا على قتل الشاب "فؤاد الصامت"، وإصابة أخيه "سليم الصامت" في المدنية القديمة مركز مديرية المشنة.

وبحسب المصادر فقد لاذ الجناة بالفرار عقب الجريمة التي هزت وجدان المواطنين في المدينة القديمة وعمت حالة من الغضب والسخط الشعبي الكبير.

وترتكب مليشيا الحوثي وقياداتها المحلية وعناصر محسوبة على المليشيا، ترتكب جرائم مروعة بحق المواطنين دون أن يتم محاسبتهم أو التعرض لهم وهو ما شجع على استمرار تلك الجرائم والتمادي بها.

وتعيش محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فلتان وفوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة.