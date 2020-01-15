مصرع وجرح 8 من عناصر المليشيا الحوثية في مريس بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قُتل وجُرح ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران القوات المشتركة في جبهة مريس، بمحافظة الضالع، جنوب اليمن.



واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من مليشيا الحوثي، التسلل باتجاه موقع "حصن شداد"، غربي منطقة مريس.

وأحبطت القوات المشتركة محاولة المليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبدها ثمانية قتلى وجرحى.

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