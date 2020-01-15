وقفة احتجاجية أمام محكمة غرب إب للمطالبة بمحاسبة قتلة المهندس التويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

إب - الخليج 365

نظم العشرات من المواطنين والطلاب وقفة احتجاجية أمام محكمة غرب إب الابتدائية للمطالبة بمحاسبة قتلة المهندس طه التويتي.



وردد المحتجون عبارات وهتافات عدة تعبر عن مطالبهم بمحاكمة مستعجلة لقتلة الشاب التويتي ووضع حد للفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.

وقال شهود عيان إن عدد من الأشخاص المرتبطين بعصابة قتلة التويتي حضروا إلى أمام المحكمة مدججين بالسلاح بعضهم بزي مدني وآخر عسكري ومارسوا تديداتهم على الشهود الذين كانوا ينوون الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.

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ونجح المسلحون من تحقيق أهدافهم بمنع الشهود الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة وترهيبهم وهو ما دفع والد القتيل التويتي للتأكيد على أن العصابة التي قتلت نجله مرتبطة بعصابة مسلحة كبيرة.

وسبق وأن تعرض محامي والد القتيل التويتي للتهديد بالقتل وتعرض منزله لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

يذكر أن المهندس طه التويتي اغتيل امام منزله نهاية سبتمبر الماضي في حي شارع بغداد وسط مدينة إب، برصاص عصابة سطو مسلحة مرتبطة بمليشيا الحوثي الإنقلابية، قامت بنهب هاتفه المحمول تحت التهديد السلاح وقتله وإصابة أحد أقاربه.

وفي موضوع آخر، منعت مليشيا الحوثي ناشطين وشباب بمدينة إب من تنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاكمة ومحاسبة قتلة الطفل "يحيى القيفي" والذي تعرض لجريمة مروعة من خلال خطفه وقتله والتمثيل بجسده بمديرية الشعر من قبل عصابة مرتبطة بمليشيا الحوثي الإنقلابية، ويجري حاليا محاولات وضغوط كبيرة من قبل قيادات حوثية لمحاولة حرف مسار القضية.