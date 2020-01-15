شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم أرضي حوثي في خب والشعف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 الخليج 365 ـ الجوف قُتل مدني وأصيب اثنان آخران، أمس الثلاثاء، بانفجار لغم أرضي زرعه مسلحو جماعة الحوثيين، في الطريق العام بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف (شمال شرقي البلاد).

Advertisements وذكرت مصادر طبية أن المواطن يحيى المسوري فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى متأثرا بجروحه. وأضافت أن اثنين آخرين أصيبا بانفجار لغم أرضي، أثناء مرورهما على متن سيارة إلى منطقة اليتمة التابعة لمديرية خب والشعف. وزرعت المليشيا مئات الآلاف من الألغام في عدد من المحافظات اليمنية

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