شكرا لمتابعة خبر عن بالبكيني فقط.. ممثلة خليجية شهيرة تهين خادمتها بـ(صور خادشة) وتنشر (فيديو صادم) شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لفتت الفنانة الكويتية مها محمد أنظار عدد كبير جداً من المتابعين بسبب تصريحات صادمة أطلقتها في فيديو ظهرت فيه مؤخراً وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وقالت إن تحقيق نسبة مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحتاج بالضرورة إلى إجراء جلسات تصوير وبذل الكثير من الجهود.

وأضافت أن تلك المواقع أصبحت وسيلة سهلة لتحقيق الشهرة ومضيفة أن أي شخص يقوم ببعض الحركات الغريبة وغير المألوفة يحقق نسبة مشاهدة عالية.

وأكثر ما أحدث ضجة هو قولها إنها يمكن أن تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً إذا وجهت الكاميرا نحو عاملتها المنزلية وجعلتها ترتدي ملابس كاشفة أو بكيني.

وتعرضت بسبب ذلك لموجة واسعة من الانتقادات في أوساط متابعي تلك الحسابات حيث اعتبر الكثيرون أنها أهانت العاملة وتحدثت عنها بطريقة غير إنسانية.

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