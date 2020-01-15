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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي عهد ابو ظبي يباغت الجميع ويلغي اي دور عسكري او ميداني لطارق عفاش في الساحل الغربي.. والاخير يجن جنونه ويتهم الشيخ محمد بن زايد بهذا الاتهام الخطير

2020/01/15 الساعة 09:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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