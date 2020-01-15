شمس الكويتية تثير الجدل من جديد بأحضان وقبلات مع شاب عراقي (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كعادتها شمس الكويتية تثر الجدل من جديد بفيديو نشرته مع شاب عراقي بالأحضان وتبادل القبلات أمام الملايين، الأمر الذي إعتبره الكثير من النشطاء تجاوزا غير مقبول لفتاة كويتية من مجتمع محافظ.

حيث أحدثت الفنانة شمس الكويتية ضجّة عارمة قبل مغادرتها العراق بعد إتمام حفلها الغنائي هناك، إذْ كان في وداعها خبير التجميل على إسماعيل الذي عمل على تصميم إطلالتها في الحفل وكان بينهما حفاوة في مقابلتهما إضافة إلى القبلات والأحضان بينهما ما أوقع شمس الكويتية في مرمى الانتقادات من قبل جمهورها.

وأظهر مقطع فيديو تداولته الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير تواجد شمس الكويتية برفقة خبير التجميل يضمها بين يديه ويقبلها قبل أن يتبادلا كلمات المعاتبة ثم وصفها بعدها بكلمة ”حياتي“ فيما قالت له ”حبيبي“، وتواعدا بلقاء آخر.

وعادة ما يتسبب سلوك شمس الكويتية في إثارة الجدل في كل مرة تظهر فيها حتى لو كان لقاء تلفزيوني، وقال المتابعون إنه لو كان زوجها لما فعلت ذلك، فيما قال البعض إنها ستخرج بفتوى تبرر لها ما فعلته فجاء في تعليق أحدهم كما لسع الدبور ما نصه: ”بكرا تنزل فتوى بأنه ليس هناك دليل واحد من القرآن يحرم ضم الرجل الغريب، يلا هاتولي دليل بالنص والحرف الواحد أتحداكم“.



وأشار آخرون إلى أن هناك فرق كبير بين الانحلال والانفتاح، وقال متابع: ”بعد يومين تطلع تمد لسانها وتقول الشعوب الشرقية مِو متحضرة وهي تمارس العهر بس باسم الصداقة طيح الله حظكم“، فيما سخر آخرون من خبير التجميل بقولهم: ”خبير يا خبير“.

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