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تفاصيل لقاء كبير المراقبين الأممين بضباط ارتباط القوات المشتركة في الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

تفاصيل لقاء كبير المراقبين الأممين بضباط ارتباط القوات المشتركة في الحديدة

الحديدة - الخليج 365

عقد رئيس لجنة المراقبة الدولية لإعادة الإنتشار في الحديدة، الجنرال الهندي ابهجيت جوها، لقاء مع ضباط الإرتباط الممثلين عن القوات المشتركة  في الحديدة.

 

وناقش ضباط ارتباط القوات المشتركة مع الجنرال جوها عدداً من المشاكل والصعوبات التي تواجههم والتي طالبوا بضرورة حلها.

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كما طالب ضباط ارتباط القوات المشتركة بنزع الألغام من محيط نقاط المراقبة والتي هي من مخلفات مليشيات الحوثي، ودعوا الى فتح ممرات آمنة لضباط الإرتباط والإمداد ليتمكنوا من الوصول الى نقاط المراقبة.

 

هذا وطالب ضباط ارتباط القوات المشتركة بضرورة تفعيل عمل المراقبين الدوليين في نقاط الارتباط،  كما تم مناقشة وضعهم ومعالجة المشاكل التي تعيقهم بالاضافة لكون بلدانهم لا تسمح لهم بالمبيت في نقاط المراقبة، فالوقت المسموح لهم بالعمل خارج مقر البعثة هو من الصباح حتى المساء.

 

كما تطرق الاجتماع الى نجاح تجربة طائرة الإخلاء الطبي الأممية التي تم اطلاقها من جيبوتي الى ميناء الحديدة وكان الحوثيون قد أعاقوا هذه التجربة لست مرات.

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