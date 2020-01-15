شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مقتل مسئول أمني حوثي بارز في ظروف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قتل أحد مشرفي جماعة الحوثي يوم أمس الاول بظروف غامضة في العاصمة اليمنية صنعاء.

Advertisements وذكر مصدر أمني الرائد أحمد علي الوشلي نائب مدير قسم شرطة الفتح بحي الصافية، لقي مصرعه في ظروف غامضة يوم الاحد الموافق 12 يناير/كانون الثاني 2020 بالعاصمة صنعاء. ووفق المصادر فإن الصريع الوشلي (ابو جبريل) كان يعد من أبرز القيادات الأمنية السلالية التابعة لمليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء. ورجحت المصادر أن يكون الوشلي قد قتل ضمن عمليات التصفيات داخل الجماعة

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