السودان يعلن تقليص عدد قواته في اليمن إلى «657» جندياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السودان يعلن تقليص عدد قواته في اليمن إلى 657 جنديا
الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
أعلنت قوات "الدعم السريع" التابعة للجيش السوداني، الثلاثاء، تقليص قواتها المتواجدة في اليمن إلى 657 جندي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الناطق باسم قوات "الدعم السريع"، العميد جمال جمعة آدم، قوله إن مجموعة "بسيطة" تبقت من القوات السودانية في اليمن، وهي آخر قوة موجودة هنالك تمثل 657 فردا.
وأضاف "حتى رئاسة القوات السودانية رجعت إلى (العاصمة) الخرطوم"، مشيرًا أن قوات بلاده كانت لديها مهام دفاعية ضمن قوات التحالف العربي.
وأوضح أن "القوات السودانية الموجودة في اليمن كانت تعمل ضمن قطاعين، قطاع الإمارات داخل عدن (جنوب)، والقطاع السعودي الذي يمتد من الحدود السعودية اليمنية، فيما ظلت القوات السودانية في الجبهات الدفاعية تعمل مع قوات التحالف العربي".
وفي 8 ديسمبر 2019، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن العدد الحالي (حينها) للقوات السودانية العاملة في اليمن، هو 5 آلاف.
وفي تصريحات صحفية عقب عودته من واشنطن، قال حمدوك إن بلاده "بدأت سحب قواتها من اليمن تدريجيا" وكشف عن أن العدد "تقلص من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف جندي".
ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس 2015.
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