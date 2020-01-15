شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السلطان قابوس وصدّام حسين.. "فجر السعيد" تهاجم فنانة عُمانية وتطلق عليها هذا الوصف ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فن ومشاهير@celebNart شاهد: بثينة الرئيسي تعتذر باكية للكويتيين عن نشرها صور للسلطان قابوس مع صدام حسينhttps://mz-mz.net/1432698/ شاهد: بثينة الرئيسي تعتذر باكية للكويتيين عن نشرها صور للسلطان قابوس مع صدام حسينhttps://t.co/CR1fvJj9V7 pic.twitter.com/AQVK64rhlT Advertisements — فن ومشاهير (@celebNart) January 13, 2020 ١١ شاهد: بثينة الرئيسي تعتذر باكية للكويتيين عن نشرها صور للسلطان قابوس مع صدام حسينhttps://t.co/CR1fvJj9V7 pic.twitter.com/AQVK64rhlT — فن ومشاهير (@celebNart) January 13, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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