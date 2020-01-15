شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله فهد المالكي عن “علم السعودية” والفتيات الكاسيات العاريات اللواتي يرقصن بـ”راية التوحيد”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فهد المالكي@_FahadAlMalki ماينتكس لانه يحمل راية التوحيد..وكان اهل التوحيد يرفعونه عاليا ولايرضون ان ترتديه عارية اويلوثه ظهر غانية....نشعر بالأسى عندما نرى هذا البيرق مرفوع على دبابة تقتل اهل اليمن أو خلفية لمسرح #هيئة_الترفيه حيث الاغاني والمجون أو تلوح به سافرة كاسية عارية.#السعودية_العظمى سلام يا بيرق يضم الشهادة

ما ينتكس في يوم تنكيس الأعلام



على البيارق له شموخ وريادة

و السيف الأجرب تحت مفتاح الإسلام pic.twitter.com/RO4yfyi1sV — سلطان (@s9aM_) January 11, 2020 Advertisements ٧٦ 🇸🇦ماينتكس لانه يحمل راية التوحيد..وكان اهل التوحيد يرفعونه عاليا ولايرضون ان ترتديه عارية اويلوثه ظهر غانية....نشعر بالأسى عندما نرى هذا البيرق مرفوع على دبابة تقتل اهل اليمن أو خلفية لمسرح #هيئة_الترفيه حيث الاغاني والمجون أو تلوح به سافرة كاسية عارية.#السعودية_العظمى https://t.co/dIMWMLJOfz — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) January 13, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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