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شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله فهد المالكي عن “علم السعودية” والفتيات الكاسيات العاريات اللواتي يرقصن بـ”راية التوحيد”! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فهد المالكي@_FahadAlMalki
ماينتكس لانه يحمل راية التوحيد..وكان اهل التوحيد يرفعونه عاليا ولايرضون ان ترتديه عارية اويلوثه ظهر غانية....نشعر بالأسى عندما نرى هذا البيرق مرفوع على دبابة تقتل اهل اليمن أو خلفية لمسرح #هيئة_الترفيه حيث الاغاني والمجون أو تلوح به سافرة كاسية عارية.#السعودية_العظمى
سلام يا بيرق يضم الشهادة— سلطان (@s9aM_) January 11, 2020
ما ينتكس في يوم تنكيس الأعلام
على البيارق له شموخ وريادة
و السيف الأجرب تحت مفتاح الإسلام pic.twitter.com/RO4yfyi1sV
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🇸🇦ماينتكس لانه يحمل راية التوحيد..وكان اهل التوحيد يرفعونه عاليا ولايرضون ان ترتديه عارية اويلوثه ظهر غانية....نشعر بالأسى عندما نرى هذا البيرق مرفوع على دبابة تقتل اهل اليمن أو خلفية لمسرح #هيئة_الترفيه حيث الاغاني والمجون أو تلوح به سافرة كاسية عارية.#السعودية_العظمى https://t.co/dIMWMLJOfz— فهد المالكي (@_FahadAlMalki) January 13, 2020
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