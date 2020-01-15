شكرا لمتابعة خبر عن إعلان هام من التحالف حول بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معلومات خطيرة وجديدة عن الخيانة التي حدثت للرئيس السابق على عبدالله صالح وكشف المتورطين فيها بالاسماء وهذا هو من سلم رقبة صالح للحوثيين لذبحه كالخراف مجزرة مروعة داخل مسجد بأبين تخلف 15 قتيلاً وجريحاً الفلكي اليمني عدنان الشوافي : يصدر توضيح هام بشأن تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة على اليمن خلال الايام القادمة المجلس الاقتصادي الاعلى يعقد اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة حظر الحوثيين للعملة الوطنية وتدهور اسعار الصرف

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